В Польше резко возросло количество нападений на украинцев

В Польше наблюдают резкий рост количества нападений на граждан Украины. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza. Сейчас в стране проживает от 1,5 до 2 миллионов украинцев.

В 2022 году зафиксировали 113 случаев нападений на граждан Украины. В 2023 году количество инцидентов составило 103, а в 2024 году — 188.

Таким образом, число нападений возросло более чем на 66% за два года. В 2025 году уже зарегистрировали 115 нападений на украинцев.

В 2022 году нападающие избили 128 граждан Украины. В 2023 году число пострадавших составило 151, а в 2024 году — 129.

Ранее Life.ru сообщал, что в конце октября в Польше сорвали флаг с консульства Украины. Этот инцидент стал пятым за год. По словам посла Украины в Польше Василия Боднара, причиной является «волна антиукраинского хейта в соцсетях».