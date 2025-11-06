Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 ноября, 03:08

В Польше резко возросло количество нападений на украинцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KiyechkaSo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KiyechkaSo

В Польше наблюдают резкий рост количества нападений на граждан Украины. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza. Сейчас в стране проживает от 1,5 до 2 миллионов украинцев.

В 2022 году зафиксировали 113 случаев нападений на граждан Украины. В 2023 году количество инцидентов составило 103, а в 2024 году — 188.

Таким образом, число нападений возросло более чем на 66% за два года. В 2025 году уже зарегистрировали 115 нападений на украинцев.

В 2022 году нападающие избили 128 граждан Украины. В 2023 году число пострадавших составило 151, а в 2024 году — 129.

Польша отказала Украине в помощи с отражением ракетных атак
Польша отказала Украине в помощи с отражением ракетных атак

Ранее Life.ru сообщал, что в конце октября в Польше сорвали флаг с консульства Украины. Этот инцидент стал пятым за год. По словам посла Украины в Польше Василия Боднара, причиной является «волна антиукраинского хейта в соцсетях».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar