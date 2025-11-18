Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не увидел ничего странного в том, что Варшава обвинила Россию в диверсии на польской железной дороге, хотя позже выяснилось о двух украинских участниках преступления. Своим мнением представитель Кремля поделился с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Было бы совсем странным, если бы первым делом не обвинили Россию. Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны. Русофобство в Польше цветёт пышным цветом», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля призвал поляков не забывать, что украинцы способны атаковать критическую инфраструктуру любой страны, например, как было с «Северными потоками». Тогда власти Польши отказались выдавать по запросу немецкого следствия гражданина Украины, который может быть причастен к диверсии на газопроводе. Теперь Варшава пожинает плоды того, что стала прикрывать террористов, уверен Песков. Он добавил, что поляки могут столкнуться с более серьёзными последствиями своего нежелания понимать очевидные факты про преступную сущность Киева.

Напомним, что ранее в Польше был совершён подрыв на железной дороге, которая ведёт на Украину. Польский министр обороны сначала обвинил Россию в подрыве, но аргументов не привёл. Позже премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что диверсию устроили двое украинцев.