18 ноября, 13:45

«Заветы Геббельса»: В Госдуме ответили на польские обвинения в подрыве ж/д путей

Картаполов и Гурулёв отвергли обвинения Польши в причастности РФ к подрыву железной дороги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr

Польская разведка и власти «живут по заветам Геббельса», пытаясь обвинить Россию в подрывах железнодорожных путей, ведущих на Украину. Об этом в беседе с телеграм-каналом «Осторожно, новости» заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, Варшава очень любит использовать принцип «чем страшнее ложь, тем легче в неё верить». Однако польские власти могут «сочинять что угодно», но доказательств никаких они не предъявят.

Депутат Андрей Гурулёв также подчеркнул, что для обвинений необходимо провести расследование и предъявить конкретные доводы. Он назвал заявления польской стороны «голословными», указав на отсутствие каких-либо фактов, подтверждающих причастность России к инциденту.

Генерал Кукула заявил о подготовке вооружённого нападения на Польшу

Напомним, что в Польше обнаружили повреждения на железной дороге, которая ведёт на Украине. Сперва МВД страны заявляло, что ничего подобного там вообще не случалось, однако премьер-министр Туск сообщил, что это была диверсия. По словам политика, её устроили двое украинцев.

Владимир Озеров
