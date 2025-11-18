Польская разведка и власти «живут по заветам Геббельса», пытаясь обвинить Россию в подрывах железнодорожных путей, ведущих на Украину. Об этом в беседе с телеграм-каналом «Осторожно, новости» заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, Варшава очень любит использовать принцип «чем страшнее ложь, тем легче в неё верить». Однако польские власти могут «сочинять что угодно», но доказательств никаких они не предъявят.

Депутат Андрей Гурулёв также подчеркнул, что для обвинений необходимо провести расследование и предъявить конкретные доводы. Он назвал заявления польской стороны «голословными», указав на отсутствие каких-либо фактов, подтверждающих причастность России к инциденту.