21 ноября, 06:26

Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану Трампа

Обложка © Life.ru

Москва отреагировала на возможные переговоры по «мирному плану Трампа». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эксклюзивном комментарии корреспонденту Кремлёвского пула Александру Юнашеву заявил, что Кремль до сих пор не получил из Киева ни одного официального сигнала о готовности обсуждать детали американской инициативы.

Позиция Кремля остается неизменной: информация, распространяемая в зарубежных СМИ о консультациях, пунктах и датах подписания, пока не имеет отношения к объективной реальности.

Ранее Трамп одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Американская администрация представила документ как сбалансированное решение, обеспечивающее гарантии безопасности для всех участвующих сторон. Данный план, помимо прочего, включает в себя отмену антироссийских санкционных ограничений.

Александр Юнашев
