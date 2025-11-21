Россия и США
21 ноября, 02:42

В ЕС назвали возможных участников переговоров по урегулированию на Украине

Европейские государства должны участвовать в процессе урегулирования ситуации на Украине, при этом интересы ЕС могли бы представлять Франция, Германия и Великобритания. Такое мнение высказал анонимный дипломатический источник в беседе с газетой «Известия».

«Европа и Украина должны быть за столом переговоров с Россией. Среди европейских держав в этой дискуссии могли бы участвовать Франция и Великобритания, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, и Германия», — заявил собеседник СМИ.

При этом источник уточнил, что в переговорном процессе со стороны Европы должны выступать именно крупные национальные государства, а не институты Европейской комиссии.

Ранее глава российской миссии в Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что у Евросоюза истощились ресурсы для военной помощи Украине, так как Европе, по их мнению, нужно готовиться к конфликту с Россией. По его словам, европейские политики могут найти средства для Украины за счёт замороженных российских активов. Однако это у них «никак не получается».

Виталий Приходько
