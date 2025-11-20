Венгрия требует от Украины отчёта о том, сколько денег Евросоюза было потрачено на так называемую «военную мафию» на фоне разразившегося на Украине масштабного коррупционного скандала. Соответствующее заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Мы требуем, чтобы Украина показала, на что она направляла деньги европейцев. И мы требуем, чтобы Украина отчиталась, сколько денег европейских налогоплательщиков стало жертвой коррупционной сети», — сказал политик.

Министр заявил, что для Будапешта критически важно установить точную сумму, которую «военная мафия» присвоила из средств европейских налогоплательщиков, а также объём средств из дотаций ЕС, который был поглощён коррумпированной властной системой Украины.

Сийярто подчеркнул, что происходящее на Украине представляет собой один из крупнейших коррупционных скандалов, когда-либо сотрясавших европейскую политику.