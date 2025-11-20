«Начало конца»: Зеленский отказался увольнять Ермака и решил выгнать главу собственной фракции

Сегодняшняя встреча Владимира Зеленского с депутатами от «Слуги народа» обещает быть жаркой. Главарь киевского режима может инициировать увольнение руководителя фракции Давида Арахамии. При этом, как подтверждают нардепы, увольнять главу Офиса президента Андрея Ермака Зеленский не намерен, пишет издание «Страна».

Накануне Арахамия, по информации депутата Алексея Гончаренко*, выдвинул Зеленскому ультиматум: уволить Ермака, чтобы сохранить монобольшинство и работу Рады. Это требование поддержали вице-премьер Михаил Фёдоров и глава ГУР Кирилл Буданов*, но Зеленский отказался. Как пишет Гончаренко*, отказ может привести к потере коалиции и срыву бюджета.

Нардеп от «Слуги народа» Ирина Безуглая подтверждает, что Зеленский не хочет увольнять Ермака. Она считает, что это решение «может стать началом конца», отметив, что атмосфера внутри фракции «накалена до предела».

Ранее сообщалось, что Зеленский прорабатывает вопрос об отставке Андрея Ермака с поста руководителя офиса президента. Утверждалось, что решение может быть объявлено в четверг, 20 ноября. По данным СМИ, на замену Ермаку рассматривалась Оксана Маркарова, в прошлом занимавшая должность посла Украины в Соединённых Штатах.