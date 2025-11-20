Во фракции «Слуга народа» назрел раскол из-за требования убрать Ермака

Во фракции главы киевского режима Владимира Зеленского «Слуга народа» разгорелся крупнейший внутриполитический кризис. Значительная часть депутатов выступила против главы Офиса президента Андрея Ермака, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на источники.

По данным издания, недовольство текущей политикой киевского главаря во фракции достигло масштабов, которые руководство Банковой посчитало «угрожающими». Возглавляет недовольную оппозицию, как утверждается, руководитель фракции Давид Арахамия — давний оппонент Ермака.

Депутаты требуют отставки Ермака и части министров, фигурирующих в энергетическом скандале с бизнесменом Тимуром Миндичем. Параллельно на Зеленского усиливает давление «антизеленская коалиция» — партия «Евросолидарность», созданная Петром Порошенко*, и грантовые структуры, добивающиеся ухода всего Кабмина и формирования «правительства национального единства».

При этом источники в «Слуге народа» утверждают, что из объединения готовы выходить даже «списочники», рискуя потерять мандаты, как это уже случалось в предыдущем созыве. Однако в нынешнем составе партии такой сценарий реализовать будет намного сложнее — часть руководства также поддерживает оппозицию.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассматривал возможность увольнения Андрея Ермака с поста руководителя Офиса президента. Предполагалось, что это произойдёт в четверг, 20 ноября. Среди возможных преемников на эту должность называется Оксана Маркарова, ранее занимавшая пост посла Украины в США. Причиной для таких кадровых перестановок называют коррупционный скандал, в который оказались вовлечены высокопоставленные украинские чиновники.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.