20 ноября, 12:51

В Раде зарегистрировано постановление об отставке Ермака и Умерова

Обложка © ТАСС / АР

Фракция партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко* зарегистрировала в Верховной раде официальное постановление с требованием немедленной отставки ключевых фигур офиса Владимира Зеленского. Документ, размещённый на сайте парламента, требует от экс-комика уволить главу ОП Андрея Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова.

В пояснительной записке к постановлению №14234 указано, что оно является ответом на крупнейший коррупционный скандал при Зеленском. Оппозиция требует немедленной политической ответственности всех фигурантов «пленок Миндича», ссылаясь на недавно опубликованные компрометирующие материалы.

«Мы обращаемся к Зеленскому с призывом уволить секретаря СНБО Рустема Умерова, руководителя ОП Андрея Ермака», — говорится в пояснительной записке.

Инициатива зарегистрирована на фоне информационной неопределённости: украинские СМИ сообщали о планировавшихся на 11:00 кадровых перестановках в администрации главаря киевского режима, однако никаких официальных заявлений от Зеленского не последовало. Местонахождение как Умерова, так и Ермака в настоящее время остаётся неизвестным.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассматривал возможность увольнения Андрея Ермака с поста руководителя Офиса президента. Предполагалось, что это произойдёт в четверг, 20 ноября. Среди возможных преемников на эту должность называется Оксана Маркарова, ранее занимавшая пост посла Украины в США. Причиной для таких кадровых перестановок называют коррупционный скандал, в который оказались вовлечены высокопоставленные украинские чиновники.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Алиса Хуссаин
