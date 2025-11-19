Порошенко* со своей партией второй день блокирует трибуну в Верховной раде

Работа украинского парламента была вновь парализована из-за действий депутатов от оппозиционной партии «Евросолидарность» и её лидера Петра Порошенко*. Парламентарии второй день подряд блокируют трибуну, что привело к срыву пленарного заседания.

Акция протеста напрямую связана с плановым рассмотрением вопросов об отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, которые фигурируют в громком коррупционном скандале, неофициально именуемом в СМИ «Миндичгейтом». Представители «Евросолидарности» настаивают, что перед любым голосованием по кандидатурам министров премьер-министр Юлия Свириденко должна выступить перед парламентом с отчётом.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.