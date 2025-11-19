Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 10:19

Порошенко* со своей партией второй день блокирует трибуну в Верховной раде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Работа украинского парламента была вновь парализована из-за действий депутатов от оппозиционной партии «Евросолидарность» и её лидера Петра Порошенко*. Парламентарии второй день подряд блокируют трибуну, что привело к срыву пленарного заседания.

Акция протеста напрямую связана с плановым рассмотрением вопросов об отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, которые фигурируют в громком коррупционном скандале, неофициально именуемом в СМИ «Миндичгейтом». Представители «Евросолидарности» настаивают, что перед любым голосованием по кандидатурам министров премьер-министр Юлия Свириденко должна выступить перед парламентом с отчётом.

Фракция Порошенко* требует обсудить отставку правительства не позднее 14 ноября
Фракция Порошенко* требует обсудить отставку правительства не позднее 14 ноября

Ранее Life.ru сообщал, что 10 ноября оппозиция начала процедуру отставки Правительства Украины. Партия Порошенко* указывает, что причиной стали «непрофессионализм и коррумпированность» кабмина. В рамках масштабного коррупционного расследования обыски прошли в офисах «Энергоатома» и по адресам, связанным с экс-министром энергетики, а ныне главой Минюста Германом Галущенко, и бизнесменом Тимуром Миндичем. Последнему удалось выехать за границу прямо перед операцией силовиков, причем, как утверждается, не без личного участия президента Зеленского. Эти события привели к резкому — на 40% — падению рейтинга лидера киевского режима и вызвали в Европе дискуссии о целесообразности дальнейшего финансирования Украины.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar