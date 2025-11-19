Порошенко* со своей партией второй день блокирует трибуну в Верховной раде
Работа украинского парламента была вновь парализована из-за действий депутатов от оппозиционной партии «Евросолидарность» и её лидера Петра Порошенко*. Парламентарии второй день подряд блокируют трибуну, что привело к срыву пленарного заседания.
Акция протеста напрямую связана с плановым рассмотрением вопросов об отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, которые фигурируют в громком коррупционном скандале, неофициально именуемом в СМИ «Миндичгейтом». Представители «Евросолидарности» настаивают, что перед любым голосованием по кандидатурам министров премьер-министр Юлия Свириденко должна выступить перед парламентом с отчётом.
Ранее Life.ru сообщал, что 10 ноября оппозиция начала процедуру отставки Правительства Украины. Партия Порошенко* указывает, что причиной стали «непрофессионализм и коррумпированность» кабмина. В рамках масштабного коррупционного расследования обыски прошли в офисах «Энергоатома» и по адресам, связанным с экс-министром энергетики, а ныне главой Минюста Германом Галущенко, и бизнесменом Тимуром Миндичем. Последнему удалось выехать за границу прямо перед операцией силовиков, причем, как утверждается, не без личного участия президента Зеленского. Эти события привели к резкому — на 40% — падению рейтинга лидера киевского режима и вызвали в Европе дискуссии о целесообразности дальнейшего финансирования Украины.
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.