Фракция Порошенко* требует обсудить отставку правительства не позднее 14 ноября

Фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко* «Европейская солидарность» настаивает на проведении заседания Верховной рады по вопросу доверия к правительству не позднее 14 ноября. Об этом сообщил сопредседатель фракции Артур Герасимов.

«Мы обращаемся к главе Верховной рады Руслану Стефанчуку с требованием собрать заседание Рады как можно быстрее, но не позднее этой пятницы, чтобы отправить правительство в отставку», — отметил он в видеообращении, размещённом в Telegram-канале фракции.

Очередное заседание Рады запланировано на вторник, 18 ноября. На нём рассмотрят вопрос об отставке министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.

Ранее Life.ru сообщал, что 10 ноября оппозиция начала процедуру отставки Правительства Украины. Партия указывает, что причиной стали «непрофессионализм и коррумпированность» кабмина.