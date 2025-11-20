Россия и США
20 ноября, 20:49

Трамп может остановить коррупционные дела, если Украина примет мирный план

Обложка © Flickr / The White House

Американский президент Дональд Трамп может заблокировать дела против главаря киевского режима Владимира Зеленского и его ближайшего окружения, если бывший комик поддержит предложенную Соединёнными Штатами стратегию мирного урегулирования. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Как утверждается в публикации, республиканец имеет некоторое влияние на НАБУ и САП. А в случае согласия с планом Зеленский также получит возможность ограничить активность политических противников. Издание также отмечает, что Трамп может обеспечить безопасность экс-комику при уходе с поста.

На Западе сочли неизбежной отставку Ермака на фоне «Шлагбаумгейта»
Напомним, ранее сотрудники НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. В деле также фигурирует секретарь СНБО Рустем Умеров, который на всякий случай уехал в длительную командировку. По данным Clash Report, он отказался возвращаться на Украину. Однако позже в Раде заявили, что Умеров вернулся на территорию страны.

