Трамп может остановить коррупционные дела, если Украина примет мирный план
Обложка © Flickr / The White House
Американский президент Дональд Трамп может заблокировать дела против главаря киевского режима Владимира Зеленского и его ближайшего окружения, если бывший комик поддержит предложенную Соединёнными Штатами стратегию мирного урегулирования. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Как утверждается в публикации, республиканец имеет некоторое влияние на НАБУ и САП. А в случае согласия с планом Зеленский также получит возможность ограничить активность политических противников. Издание также отмечает, что Трамп может обеспечить безопасность экс-комику при уходе с поста.
Напомним, ранее сотрудники НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. В деле также фигурирует секретарь СНБО Рустем Умеров, который на всякий случай уехал в длительную командировку. По данным Clash Report, он отказался возвращаться на Украину. Однако позже в Раде заявили, что Умеров вернулся на территорию страны.
