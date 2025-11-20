Американский президент Дональд Трамп может заблокировать дела против главаря киевского режима Владимира Зеленского и его ближайшего окружения, если бывший комик поддержит предложенную Соединёнными Штатами стратегию мирного урегулирования. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Как утверждается в публикации, республиканец имеет некоторое влияние на НАБУ и САП. А в случае согласия с планом Зеленский также получит возможность ограничить активность политических противников. Издание также отмечает, что Трамп может обеспечить безопасность экс-комику при уходе с поста.