20 ноября, 14:09

Умеров вернулся на Украину, заявили в Раде

Обложка © ТАСС / АР

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Рустем Умеров, подозреваемый в участии в коррупционных схемах Тимура Миндича, вернулся на территорию страны. Об этом сообщил в своём блоге нардеп Алексей Гончаренко*.

«Рустем Умеров вернулся в страну. Наконец! Мы горевали. НАБУ — также», — написал он.

Возвращение высокопоставленного чиновника произошло на фоне коррупционного скандала. Немецкое издание Berliner Zeitung ранее отмечало, что продолжительное отсутствие главы СНБО вызывало нервозность среди украинской политической элиты.

В дипломатических кругах и политической среде активно циркулировали слухи о возможном бегстве Умерова из страны. Многие эксперты предполагали, что он может не вернуться на Украину из-за серьёзности обвинений в коррупционной схеме.

В Раде потребовали экстрадировать бежавших с Украины коррупционеров

Ранее сообщалось, что НАБУ провело обыски в доме бизнесмена Тимура Миндича, которого связывают с Владимиром Зеленским как соратника и управляющего его финансами. Миндича не оказалось на месте, так как он выехал из страны незадолго до начала следственных действий. В этом же контексте упоминается секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, который сразу же улетел в длительную командировку якобы для переговоров об обмене пленными.

* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

