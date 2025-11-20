Умеров вернулся на Украину, заявили в Раде

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Рустем Умеров, подозреваемый в участии в коррупционных схемах Тимура Миндича, вернулся на территорию страны. Об этом сообщил в своём блоге нардеп Алексей Гончаренко*.

«Рустем Умеров вернулся в страну. Наконец! Мы горевали. НАБУ — также», — написал он.

Возвращение высокопоставленного чиновника произошло на фоне коррупционного скандала. Немецкое издание Berliner Zeitung ранее отмечало, что продолжительное отсутствие главы СНБО вызывало нервозность среди украинской политической элиты.

В дипломатических кругах и политической среде активно циркулировали слухи о возможном бегстве Умерова из страны. Многие эксперты предполагали, что он может не вернуться на Украину из-за серьёзности обвинений в коррупционной схеме.

