20 ноября, 12:48

В Раде потребовали экстрадировать бежавших с Украины коррупционеров

Обложка © ТАСС / ЕРА

В Верховной раде зарегистрирован проект постановления, обязывающий украинских депутатов обратиться к зарубежным правительствам с требованием разыскивать, задерживать и экстрадировать коррупционеров, сбежавших с Украины. Документ опубликован на сайте парламента.
Инициатива была выдвинута 41 народным депутатом. В карточке законопроекта указано, что он представляет собой проект постановления об обращении Верховной рады к правительствам и компетентным органам иностранных государств. Данное обращение призвано побудить их к содействию в установлении местонахождения, задержании и экстрадиции лиц, подозреваемых, обвиняемых или осужденных за совершение коррупционных и связанных с ними правонарушений на территории Украины.
В Госдуме раскрыли судьбу Зеленского после побега Умерова с Украины
В Госдуме раскрыли судьбу Зеленского после побега Умерова с Украины

Напомним, ранее детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Однако совладельца «Квартала 95» не успели застать дома — предприниматель покинул страну за несколько часов до обысков. В деле также фигурирует Рустем Умеров, который на всякий случай уехал в длительную командировку. По данным Clash Report, он отказался возвращаться на Украину.

Наталья Демьянова
