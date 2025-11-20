Продолжительное пребывание за границей секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова вызывает растущее беспокойство среди киевской политической элиты. Как сообщает немецкое издание Berliner Zeitung, затянувшаяся командировка бывшего министра обороны придаёт политическому кризису на Украине новое, взрывоопасное измерение.

«Политический кризис, потрясающий Украину с начала так называемого скандала Миндича, приобрёл новое, взрывоопасное измерение <…> Рустем Умеров остаётся за границей. Его длительное отсутствие вызывает нервозность среди киевской элиты», — отмечает издание.

Ситуация усугубляется распространяющимися слухами о возможной причастности высокопоставленного чиновника к громкому коррупционному скандалу, раскрутившемуся вокруг дела бизнесмена Тимура Миндича.

Как отмечается в статье, отсутствие Умерова в стране в период обострения внутриполитической обстановки порождает множество вопросов о реальных причинах его отъезда и перспективах возвращения.

Ранее сообщалось, что расследование в отношении предпринимателя Тимура Миндича, связанное с коррупцией, приобрело масштабный резонанс. Оно включает в себя обыски, обнаружение больших сумм денег и бегство ключевых подозреваемых за пределы страны. По имеющимся данным, сам Миндич покинул Украину незадолго до начала следственных действий, предположительно, при содействии Владимира Зеленского. Эти события привели к значительному падению рейтинга экс-комика, а также вызывают опасения в Европе относительно дальнейшего финансирования Украины.