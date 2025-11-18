Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 13:20

В СНБО назвали сроки возвращения Умерова на Украину

Рустем Умеров. Обложка © Минобороны Украины

Рустем Умеров. Обложка © Минобороны Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров получил официальное предписание вернуться в страну до четверга, 20 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь чиновника Диана Давитян.

«Секретарь СНБО находится в запланированной официальной командировке. По состоянию на сегодня он работает в США, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч», — говорится в сообщении совета.

Возвращение Умерова в Киев ожидается в условиях растущего политического давления и требований оппозиции о проведении отставок в руководящем аппарате. В его возвращении усомнились журналисты после появления подробностей о его роли в коррупционных схемах бизнесмена Тимура Миндича. «Кошелёк» Владимира Зеленского тоже сбежал за границу до того, как были проведены масштабные обыски по обвинению в коррупции. Cитуация вызвала панику в кругах киевского руководства, где, согласно выдвигаемым обвинениям, коррупционными махинациями были вовлечены практически все приближённые Зеленского.

Умеров продолжает вояж по миру на фоне коррупционного скандала в Киеве
Умеров продолжает вояж по миру на фоне коррупционного скандала в Киеве

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar