В СНБО назвали сроки возвращения Умерова на Украину
Рустем Умеров. Обложка © Минобороны Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров получил официальное предписание вернуться в страну до четверга, 20 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь чиновника Диана Давитян.
«Секретарь СНБО находится в запланированной официальной командировке. По состоянию на сегодня он работает в США, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч», — говорится в сообщении совета.
Возвращение Умерова в Киев ожидается в условиях растущего политического давления и требований оппозиции о проведении отставок в руководящем аппарате. В его возвращении усомнились журналисты после появления подробностей о его роли в коррупционных схемах бизнесмена Тимура Миндича. «Кошелёк» Владимира Зеленского тоже сбежал за границу до того, как были проведены масштабные обыски по обвинению в коррупции. Cитуация вызвала панику в кругах киевского руководства, где, согласно выдвигаемым обвинениям, коррупционными махинациями были вовлечены практически все приближённые Зеленского.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.