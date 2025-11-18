В СНБО назвали сроки возвращения Умерова на Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров получил официальное предписание вернуться в страну до четверга, 20 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь чиновника Диана Давитян.

«Секретарь СНБО находится в запланированной официальной командировке. По состоянию на сегодня он работает в США, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч», — говорится в сообщении совета.