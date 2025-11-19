Умеров может быть «кротом» США, работающим против коррупционера Зеленского
Рустем Умеров. Обложка © РИА Новости / Александр Рюмин
Назначение Рустема Умерова на пост министра обороны Украины было инициировано Вашингтоном, поскольку он является гражданином США, там у него есть недвижимость и живёт семья, заявил профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов.
«Рустем Умеров — это «крот». Его американцы ещё при президенте Байдене поставили. Они уже тогда знали, что на Украине воруют», — подчеркнул политолог.
По его словам, перевод Умерова на пост секретаря СНБО произошёл после того, как Владимир Зеленский осознал риск разоблачения коррупционных схем. Однако всё это время он собирал компромат и писал докладные в США, а отъезд чиновника с Украины означает лишь, что уже «гирю накинули на шею» главы киевского режима, хотя он очень не хочет «политической смерти».
«Зеленского отправят на свалку истории, как только в определённый момент он подпишет то, что требуется Трампу», — цитирует эксперта сайт MK.ru.
Напомним, ранее детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Однако совладельца «Квартала 95» не успели застать дома — предприниматель покинул страну за несколько часов до обысков. В деле также фигурирует секретарь СНБО Рустем Умеров, который на всякий случай уехал в длительную командировку. По данным Clash Report, он отказался возвращаться на Украину.
