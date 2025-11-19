Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 13:29

Умеров может быть «кротом» США, работающим против коррупционера Зеленского

Рустем Умеров. Обложка © РИА Новости / Александр Рюмин

Рустем Умеров. Обложка © РИА Новости / Александр Рюмин

Назначение Рустема Умерова на пост министра обороны Украины было инициировано Вашингтоном, поскольку он является гражданином США, там у него есть недвижимость и живёт семья, заявил профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов.

«Рустем Умеров — это «крот». Его американцы ещё при президенте Байдене поставили. Они уже тогда знали, что на Украине воруют», — подчеркнул политолог.

Раскрыто требование Миндича к Умерову закупить некачественные бронежилеты на 5 млн долларов
Раскрыто требование Миндича к Умерову закупить некачественные бронежилеты на 5 млн долларов

По его словам, перевод Умерова на пост секретаря СНБО произошёл после того, как Владимир Зеленский осознал риск разоблачения коррупционных схем. Однако всё это время он собирал компромат и писал докладные в США, а отъезд чиновника с Украины означает лишь, что уже «гирю накинули на шею» главы киевского режима, хотя он очень не хочет «политической смерти».

«Зеленского отправят на свалку истории, как только в определённый момент он подпишет то, что требуется Трампу», — цитирует эксперта сайт MK.ru.

Запад готовится отстранить Зеленского из-за коррупции и провалов ВСУ
Запад готовится отстранить Зеленского из-за коррупции и провалов ВСУ

Напомним, ранее детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Однако совладельца «Квартала 95» не успели застать дома — предприниматель покинул страну за несколько часов до обысков. В деле также фигурирует секретарь СНБО Рустем Умеров, который на всякий случай уехал в длительную командировку. По данным Clash Report, он отказался возвращаться на Украину.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar