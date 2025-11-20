Отставка главы офиса Зеленского Андрея Ермака кажется неизбежной. Об этом пишет газета Financial Times.

Корень проблемы издание видит в громком коррупционном скандале, который всколыхнул энергетический сектор Украины. Предпринятые киевскими властями антикоррупционные меры, по мнению FT, оказались поверхностными и не убедили общественность. Это привело к парадоксальной ситуации: на фоне боевых действий, когда страна должна быть едина, растёт глубинное недоверие граждан к власти. Население всё чаще задается вопросом, что именно скрывают от них представители киевского режима.

При этом скандал вышел за рамки энергетики, ударив по репутации ближайшего окружения главаря Незалежной. Сложившаяся кризисная атмосфера, как полагают аналитики, не оставляет Зеленскому иного выхода, кроме как провести серьёзные кадровые перестановки и фундаментально пересмотреть свои подходы к управлению государством. В статье указано, что бывшему юмориста потребуется «очищение его офиса и увольнение советников». Поэтому эксперты FT считают, что избавление от Ермака в этой ситуации является логичным шагом.

Однако ранее сообщалось, что Владимир Зеленский принял решение оставить главой своего офиса Андрея Ермака, несмотря на коррупционный скандал. Действия НАБУ он рассматривает как часть «русского следа». Конечной целью Зеленского является полное прекращение расследования и блокировка любых утечек по этому делу.

Напомним, ранее НАБУ начало расследование против «кошелька» Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича по подозрению в масштабных коррупционных схемах. Согласно данным ведомства, приближённые к нему лица могли отмыть порядка 100 миллионов долларов, которые были получены незаконным путём в энергетике через схему «Шлагбаум». По информации из ряда источников, квартира Миндича использовалась как неформальная площадка для встреч замешанных в коррупции. Примечательно, что сам бизнесмен покинул Украину незадолго до проведения у него обысков.

Данный скандал вызвал большую негативную реакцию на международной арене. Европейские эксперты опасаются, что эти события подорвут доверие западных партнёров и осложнят дальнейшее финансовое сопровождение Украины. Бывший советник Дональда Трампа Стив Кортес и вовсе позволил себе резкие высказывания, публично назвав Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака «коррумпированными тиранами».