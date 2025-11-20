В Раде рассекретили планы Зеленского по отставке Ермака

Владимир Зеленский принял решение сохранить на посту главу своего офиса Андрея Ермака, несмотря на разгоревшийся коррупционный скандал, связанный с так называемыми «пленками Миндича». Информацию об этом распространил народный депутат Верховной рады Ярослав Железняк через свой Telegram-канал.

Согласно его заявлению, Зеленский планирует предпринять ответные действия против тех, кто стоит за скандалом «МиндичГейт», рассматривая это как часть противодействия «русскому следу». Депутат предполагает, что первоначально эта контрнаступательная кампания развернётся в медиапространстве. В качестве примера он привёл недавние публикации, которые, по его словам, исходят от «ресурсов, связанных с офисом Зеленского», а также утверждения о том, что операция «Мидас» является инструментом принуждения к его реализации.

«Ну и дальше мы ожидаем мощную контратаку уже против всех, кто хоть как-то задействован в расследовании», — написал Железняк.

Нардеп пояснил, что Зеленский ставит целью прекратить как само расследование, так и любые утечки информации по этому делу.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассматривал возможность увольнения Андрея Ермака с поста руководителя офиса президента. Предполагалось, что это произойдёт в четверг, 20 ноября. Среди возможных преемников на эту должность называется Оксана Маркарова, ранее занимавшая пост посла Украины в США. Причиной для таких кадровых перестановок называют коррупционный скандал, в который оказались вовлечены высокопоставленные украинские чиновники.