НАБУ объявило в розыск бизнесмена Миндича и его финансиста Цукермана

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) перевело дело против бизнесмена Тимура Миндича и его финансиста Александра Цукермана в новую, публичную фазу. Оба фигуранта официально объявлены в розыск через базу данных МВД Украины. Этот шаг красноречиво свидетельствует о том, что следствие исчерпало возможности их негласной локализации и теперь привлекает к поиску все правоохранительные органы страны.

Объявление в розыск — это не просто формальность, а серьёзный сигнал. Он означает, что Миндич и Цукерман, подозреваемые в организации многомиллионных схем, вышли из тени и превратились из фигурантов уголовного производства в классических беглецов. Теперь их данные доступны каждому патрульному и пограничнику, а правовые последствия для них ужесточаются. Ситуация внутри верхушки Незалежной всё больше накаляется.