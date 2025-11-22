НАБУ объявило в розыск бизнесмена Миндича и его финансиста Цукермана
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) перевело дело против бизнесмена Тимура Миндича и его финансиста Александра Цукермана в новую, публичную фазу. Оба фигуранта официально объявлены в розыск через базу данных МВД Украины. Этот шаг красноречиво свидетельствует о том, что следствие исчерпало возможности их негласной локализации и теперь привлекает к поиску все правоохранительные органы страны.
Объявление в розыск — это не просто формальность, а серьёзный сигнал. Он означает, что Миндич и Цукерман, подозреваемые в организации многомиллионных схем, вышли из тени и превратились из фигурантов уголовного производства в классических беглецов. Теперь их данные доступны каждому патрульному и пограничнику, а правовые последствия для них ужесточаются. Ситуация внутри верхушки Незалежной всё больше накаляется.
Напомним, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Согласно обвинительному заключению Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), фамилия Зеленского присутствует в материалах расследования. По версии следствия, предприниматель, используя личные связи с главарём киевского режима и рядом госслужащих, организовал схему по легализации средств в обход ограничений, действующих в период военного положения. На фоне разрастающегося коррупционного скандала в высших эшелонах власти у Владимира Зеленского, по данным источников, наблюдается прогрессирующая оторванность от реальной ситуации. Президент Украины предпринял турне по европейским столицам в тот самый момент, когда Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит масштабные обыски и расследования.
