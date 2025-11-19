Партия Зеленского потребовала уволить фигурантов скандального «дела Миндича»

Фракция «Слуга народа» потребовала отставки всех лиц, проходящих по делу о коррупции в энергетической отрасли Украины. Соответствующее заявление опубликовал депутат Верховной рады Никита Потураев.

«Неприкасаемых не должно быть. Все без исключения фигуранты антикоррупционного расследования НАБУ и САП по деятельности преступной группировки под руководством Тимура Миндича должны быть освобождены немедленно», — говорится в сообщении парламентария.