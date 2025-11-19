Россия и США
19 ноября, 14:02

Партия Зеленского потребовала уволить фигурантов скандального «дела Миндича»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Фракция «Слуга народа» потребовала отставки всех лиц, проходящих по делу о коррупции в энергетической отрасли Украины. Соответствующее заявление опубликовал депутат Верховной рады Никита Потураев.

«Неприкасаемых не должно быть. Все без исключения фигуранты антикоррупционного расследования НАБУ и САП по деятельности преступной группировки под руководством Тимура Миндича должны быть освобождены немедленно», — говорится в сообщении парламентария.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский испытывает состояние отчаяния и утрачивает связь с реальностью на фоне коррупционного скандала. Отмечается, что глава украинского руководства пустился в турне по Европе в то время, как Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит масштабные расследования в высших эшелонах власти. По информации из парламентских кругов, уже в четверг Зеленский может отстранить от должности своего ближайшего соратника — главу Офиса президента Андрея Ермака, чью отставку активно требуют представители нескольких политических партий.

Анастасия Никонорова
