Владимир Зеленский и Андрей Ермак отписались друг от друга в Instagram*

Главарь киевского режима Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак перестали быть подписчиками друг друга в запрещённой в России социальной сети Instagram*. На это обратил внимание российский журналист Владимир Соловьёв.

«Дальше ждём удаление переписок у обоих, блокировку в Telegram и, конечно же, пьяные звонки и СМС в три часа ночи», — написал журналист в своём телеграм-канале.

Ранее Владимир Зеленский отказался увольнять Андрея Ермака из-за коррупционного скандала. Экс-комик дал понять фракции о сохранении руководства офиса без изменений. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров рассказал Life.ru, почему Зеленскому невыгодно увольнять Ермака. По его мнению, ключевое решение — судьба Ермака — является исключительной прерогативой представителя боевиков ВСУ. Внутрипартийный конфликт в правящей партии «Слуга народа», где возникли противоречия между главой офиса Зеленского и руководителем фракции Давидом Арахамией, также, по мнению экс-нардепа, может быть разрешён в пользу команды главаря киевского режима.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.