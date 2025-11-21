Россия и США
20 ноября, 21:56

Зеленский отказался уволить Ермака

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Главарь киевского режима Владимир Зеленский отказался увольнять руководителя его офиса Андрея Ермака из-за коррупционного скандала. Об этом сообщили народные депутаты, присутствовавшие на встрече экс-комика с членами партии «Слуга народа».

Нардеп Ярослав Железняк отметил в соцсетях, что позиция Зеленского осталась прежней. Депутат Алексей Гончаренко* передал, что экс-комик дал понять фракции о сохранении руководства офиса без изменений. Эту информацию подтвердил и источник внутри партии изданию «Общественное».

А ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров рассказал Life.ru, почему Зеленскому невыгодно увольнять Ермака. По его мнению, ключевое решение — судьба Ермака — является исключительной прерогативой представителя боевиков ВСУ. Внутрипартийный конфликт в правящей партии «Слуга народа», где возникли противоречия между главой офиса Зеленского и руководителем фракции Давидом Арахамией, также, по мнению экс-нардепа, может быть разрешён в пользу команды экс-комика.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

