Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* опубликовал в соцсетях документ, который он представил как план американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Он охватывает безопасность, территориальные вопросы, военные соглашения, экономическое восстановление, гуманитарные меры и контроль исполнения обязательств.

Проект закрепляет суверенитет Украины и устанавливает внеблоковый статус страны. Отказ от вступления в НАТО должен появиться в Конституции, а сама Украина остаётся безъядерной. Численность армии ограничивается, а гарантии безопасности предоставляют США в установленном ими формате.

Территориальная часть фиксирует, что Крым, Донецк и Луганск считаются де-факто российскими. Линия соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях остаётся в нынешнем виде, часть зон переводится в демилитаризованный режим под контролем России. Отдельным пунктом прописан отказ обеих сторон от любых силовых попыток изменить границы.

Что касается военной части, проект запрещает размещение подразделений НАТО на украинской территории. Истребители альянса размещаются в Польше. Формируется площадка для прямого диалога США, НАТО и России, а также рабочая группа Вашингтона и Москвы. Россия подтверждает политику ненападения на Украину и европейские государства.

Экономический блок предусматривает восстановление страны с помощью крупных инвестиций. На проекты восстановления направляются 100 млрд долларов замороженных российских активов, причём половина прибыли от этих средств переходит США. Европейские страны выделяют ещё 100 млрд. В документе также предусмотрено возвращение России в G8, постепенное снятие санкций и формирование долгосрочной экономической связки с США.

Гуманитарные меры включают обмен «все за всех», взаимное возвращение гражданских и детей. Запускаются гуманитарные программы по воссоединению семей, образовательные программы о толерантности. Отказ Украины от «нацистской идеологии». Энергетические положения предполагают запуск ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ с делением выработки между Украиной и Россией. США подключаются к восстановлению украинской газовой системы.

Выборы назначаются через сто дней после утверждения документа, также предполагается полная амнистия всем участникам конфликта. За выполнением условий будет отвечать «Совет мира», возглавляемый американским лидером. После подписания соглашение начинает действовать сразу: стороны прекращают огонь и отводят силы на согласованные позиции.

А ранее украинское издание предположило, что Трамп может остановить все уголовные дела против главаря киевского режима Владимира Зеленского и его ближайшего окружения, если бывший комик поддержит предложенную Соединёнными Штатами стратегию мирного урегулирования. Как утверждается в публикации, республиканец имеет некоторое влияние на НАБУ и САП. В случае согласия с планом Зеленский также получит возможность ограничить активность политических противников. Республиканец может обеспечить безопасность экс-комику при уходе с поста.

