20 ноября, 20:54

На Западе сообщили о попытках втянуть Польшу в конфликт на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arkadiusz Komski

На фоне тяжёлого положения киевского режима Польшу и другие государства восточного фланга Североатлантического блока пытаются втянуть в конфликт с Россией. Об этом говорится в материале издания Mysl Polska.

«В развязывании такой войны заинтересована Большая тройка (Германия — Великобритания — Франция) и киевские власти. А вот для таких стран, как Польша, Словакия, Румыния или Венгрия, это смертельная западня», — сказано в публикации.

Президенту Польши Навроцкому угрожают расправой в соцсетях
Президенту Польши Навроцкому угрожают расправой в соцсетях

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий, общаясь с избирателями, заявил, что Польша решила продлить программы поддержки украинских беженцев лишь на один год. По его мнению, спустя почти три года после начала конфликта граждан соседней страны стоит приравнять к другим нацменьшинствам и не выделять им отдельные привилегии. Польский лидер уже наложил вето на закон о социальных выплатах и бесплатном медобслуживании для неработающих украинцев, включая ежемесячные 800 злотых на ребёнка.

Виталий Приходько
