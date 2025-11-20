Президенту Польши Навроцкому угрожают расправой в соцсетях

Президент польши Кароль Навроцкий регулярно получает угрозы в Сети. Об этом в эфире Польского телевидения (TVP) заявил министр цифровизации республики Кшиштоф Гавковский.

По словам Гавковского, информация о противоправном контенте в соцсетях, особенно содержащем угрозы в адрес высших должностных лиц, включая президента Польши, регулярно поступает в соответствующие органы. Он подчеркнул, что сегодня был зафиксирован очередной подобный инцидент. Министр уточнил, что в данном случае речь шла о призывах к совершению покушения на польского лидера.

К слову, на днях 19-летний юноша был арестован за публикацию в интернете фото оружия с угрозой «до скорой встречи, Каролёк». Суд обязал его находиться под надзором и запретил приближаться к Навроцкому.

Ранее Навроцкий, общаясь с избирателями, заявил, что Польша решила продлить программы поддержки украинских беженцев лишь на один год. По его мнению, спустя почти три года после начала конфликта граждан соседней страны стоит приравнять к другим нацменьшинствам и не выделять им отдельные привилегии.