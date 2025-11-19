Глава МИД Польши Сикорский обвинил президента в подготовке к выходу из ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал президента страны Кароля Навроцкого во время своего выступления в Сейме. По его мнению, глава государства готовит «психологическую и политическую почву» для выхода из Евросоюза. Слова министра приводит издание Rzeczpospolita.

«Намекая на то, что европейская интеграция — это заговор против Польши, вы не помогаете ни ЕС, ни Польше. Вы готовите психологическую и политическую почву для выхода из Евросоюза», — сказал Сикорский.

Он подчеркнул, что президент, конечно, вправе озвучивать свою политическую позицию, тем более что ЕС «далеко не идеальный союз, но всё это не должно создавать «опасности для суверенитета».

Ранее президент Кароль Навроцкий, общаясь с избирателями, заявил, что Польша решила продлить программы поддержки украинских беженцев лишь на один год. По его мнению, спустя почти три года после начала конфликта украинцев стоит приравнять к другим нацменьшинствам и не выделять им отдельные привилегии.