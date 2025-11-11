Впервые с 1989 года: Главы спецслужб Польши бойкотировали встречу с президентом

Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал публичных извинений от руководителей польских спецслужб после того, как они проигнорировали традиционную встречу с ним. Встреча должна была состояться перед ежегодной церемонией повышения в звании офицеров армии, военной контрразведки и Агентства внутренней безопасности.

«Я жду извинений и явки глав спецслужб, чтобы поговорить [с ними] о вопросах повышения званий. Впервые с 1989 года главы спецслужб отказались от встречи с польским президентом», — сказал Навроцкий в интервью телеканалу TV Republika.

Инцидент со спецслужбами является частью обостряющегося конфликта между президентом и правительством. До этого Навроцкий отказался подписать указ о присвоении званий ряду офицеров. Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал это решение, назвав его «очередным шагом войны [Навроцкого] с польским правительством». В ответ Навроцкий обвинил премьера в «использовании спецслужб в политических целях».

Ранее Кароль Навроцкий заявил, что Киев не проявляет благодарности к польскому народу за оказанную помощь, а проблемные вопросы, включая Волынские дела и сельскохозяйственный кризис, между странами остаются нерешёнными. Он призвал найти баланс между солидарностью и национальными интересами.