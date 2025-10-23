Навроцкий пожертвовал на благотворительность свою скандальную квартиру

Польский президент Кароль Навроцкий пожертвовал на благотворительность квартиру, вокруг приобретения которой разгорелся скандал. Об этом сообщает издание Fakt.

Навроцкий стал объектом критики ещё во время предвыборной кампании, когда выяснилось расхождение между его публичными заявлениями о количестве принадлежащей ему недвижимости и данными в декларации об имуществе. В то время как он утверждал, что владеет только одной квартирой, где проживает с семьёй, в декларации были указаны две квартиры в Гданьске. В попытке объяснить ситуацию, Навроцкий рассказал, что пожилой человек по имени Ежи переоформил на него квартиру в благодарность «за многолетнюю помощь». Однако, как выяснило издание Onet, этот самый Ежи уже длительное время находился в доме престарелых. Данное обстоятельство послужило основанием для прокурорского расследования.

«В земельной книге появилась новая запись. Семья Навроцких больше не владеет квартирой, которую они выкупили у пана Ежи. Сейчас жилье официально принадлежит христианскому благотворительному обществу», — сказано в публикации. Согласно данным Fakt, в этой квартире будет проживать женщина с ребёнком, находящиеся в сложной жизненной ситуации.

Недавно президент Польши Кароль Навроцкий был замечен употребляющим снюс на Генассамблее ООН. Как видно на кадрах из соцсетей, шайбу с измельчённым увлажнённым табаком ему передал охранник. Позже политик заявил, что не видит ничего предосудительного в своём пристрастии к снюсу, но пообещал со временем отказаться от этой привычки.