Навроцкий направил Вооружённые силы Польши на границы с Германией и Литвой

Президент Польши Кароль Навроцкий 3 октября подписал постановление о привлечении Вооружённых сил для поддержки Пограничной службы на границах с Германией и Литвой. Об этом сообщили в Бюро нацбезопасности Польши.

«С 5 октября 2025 г. по 4 апреля 2026 г. подразделения и части Вооружённых сил Республики Польша будут использоваться для обеспечения неприкосновенности государственной границы, а также безопасности и общественного порядка в пределах территории пограничных переходов и в приграничной зоне на государственной границе с Федеративной Республикой Германия и Литовской Республикой», — говорится в заявлении.

А ранее на белорусско-польской границе пограничники обнаружили тело африканской женщины. В пограничном комитете Белоруссии сообщили, что с начала текущего года на границе с ЕС были найдены мёртвыми 15 человек. Общее число погибших беженцев, обнаруженных с 2021 года, достигло 76.