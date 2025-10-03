Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 18:10

Белорусские пограничники нашли труп африканки на границе с Польшей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Karolis Kavolelis

На белорусско-польской границе обнаружено тело женщины неевропейской внешности. Информацию об этом распространил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Белорусские пограничники нашли труп негритянки на границе с Польшей. Видео © Пограничный комитет Беларуси

«Брестские пограничники в Каменецком районе 2 октября обнаружили тело мёртвой девушки африканской внешности», — говорится в сообщении.

По данным Госпогранкомитета (ГПК), тело было обнаружено вблизи польского ограждения. Для выяснения всех деталей на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В ведомстве сообщили, что с начала текущего года на границе с ЕС были найдены мёртвыми 15 человек. Общее число погибших беженцев, обнаруженных с 2021 года, достигло 76.

Польские силовики выбросили избитого беженца из Египта на территорию Белоруссии
Польские силовики выбросили избитого беженца из Египта на территорию Белоруссии

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко разнёс Польшу за недавно закрытую границу. Он также выразил уверенность в мудрости польского народа, полагая, что он сможет повлиять на действия своего правительства. По его мнению, поляки не позволят своим лидерам действовать деструктивно, и их амбиции будут ограничены волей народа.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Польша
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar