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30 ноября, 13:59

Польские силовики выбросили избитого беженца из Египта на территорию Белоруссии

На границе с Польшей найден беженец из Египта со сломанной рукой. Обложка © Telegram / Пограничный комитет Беларуси

На границе с Польшей найден беженец из Египта со сломанной рукой. Обложка © Telegram / Пограничный комитет Беларуси

Белорусские пограничники в Свислочском районе вблизи белорусско-польской границы в пятницу, 29 ноября, обнаружили беженца из Египта со сломанной рукой. Мужчина был очень истощён и почти не разговаривал, сообщает Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.

«Польские силовики выбросили избитого беженца со сломанной рукой», — говорится в сообщении.

Также у гражданина Египта обнаружили видимые следы от избиений и обездвиженную руку. Пограничники сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Иностранец госпитализирован.

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Ранее стало известно о пожаре в приюте для беженцев в Германии. В результате возгорания там пострадали 16 человек. Есть вероятность, что это был поджог. Полиция уже задержала 35-летнего мужчину. Здание не смогут отремонтировать, оно очень сильно пострадало.

Наталья Афонина
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