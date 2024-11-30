Польские силовики выбросили избитого беженца из Египта на территорию Белоруссии
На границе с Польшей найден беженец из Египта со сломанной рукой. Обложка © Telegram / Пограничный комитет Беларуси
Белорусские пограничники в Свислочском районе вблизи белорусско-польской границы в пятницу, 29 ноября, обнаружили беженца из Египта со сломанной рукой. Мужчина был очень истощён и почти не разговаривал, сообщает Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.
«Польские силовики выбросили избитого беженца со сломанной рукой», — говорится в сообщении.
Также у гражданина Египта обнаружили видимые следы от избиений и обездвиженную руку. Пограничники сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Иностранец госпитализирован.
Ранее стало известно о пожаре в приюте для беженцев в Германии. В результате возгорания там пострадали 16 человек. Есть вероятность, что это был поджог. Полиция уже задержала 35-летнего мужчину. Здание не смогут отремонтировать, оно очень сильно пострадало.