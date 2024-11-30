Польские силовики выбросили избитого беженца из Египта на территорию Белоруссии

Белорусские пограничники в Свислочском районе вблизи белорусско-польской границы в пятницу, 29 ноября, обнаружили беженца из Египта со сломанной рукой. Мужчина был очень истощён и почти не разговаривал, сообщает Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.

Также у гражданина Египта обнаружили видимые следы от избиений и обездвиженную руку. Пограничники сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Иностранец госпитализирован.

Ранее стало известно о пожаре в приюте для беженцев в Германии. В результате возгорания там пострадали 16 человек. Есть вероятность, что это был поджог. Полиция уже задержала 35-летнего мужчину. Здание не смогут отремонтировать, оно очень сильно пострадало.