«Большая афёра»: Лукашенко разнёс поляков за закрытую границу

Недавнее закрытие границы с Белоруссией, инициированное польскими властями, является «большой афёрой». Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.



«К чему это привело? Это афера ещё большая», — цитирует агентство Белта слова главы государства.

Лукашенко выразил уверенность в мудрости польского народа, полагая, что он сможет повлиять на действия своего правительства. По его мнению, поляки не позволят своим лидерам действовать деструктивно, и их амбиции будут ограничены волей народа.

Белорусский лидер заявил о стремлении страны к добрососедским отношениям. Он призвал к спокойствию, сотрудничеству и взаимопомощи, особенно между жителями приграничных регионов. По его словам, важно поддерживать производство, бизнес и сельское хозяйство, способствуя дружеским связям.

Напомним, что с 12 сентября Польша запретила пересечение границы с Белоруссией. Премьер-министр Дональд Туск объяснил это решение «интересами безопасности» из-за проведения российских и белорусских учений «Запад-2025». Манёвры завершились 16 сентября, но власти Польши долго не спешили открывать границу. С полуночи 25 сентября машины снова начали проходить через пункт пропуска в Бресте, а также заработала железнодорожная ветка «Кузница Белостоцкая – Гродно».