Польша призвала своих граждан срочно уехать из Белоруссии

Польское посольство в Минске призвало своих граждан срочно покинуть территорию Белоруссии. Дипмиссия подчеркнула, что в условиях обострения ситуации, продолжающейся войны в регионе и произвольных арестов польских граждан поездки в соседнюю страну стали опасны.

В МИД Польши заявили, что эвакуация в случае закрытия границ или других ЧП может оказаться крайне затруднительной или вовсе невозможной. Поэтому гражданам посоветовали воспользоваться любыми доступными способами, чтобы как можно скорее вернуться на родину.