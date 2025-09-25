Польша призвала своих граждан срочно уехать из Белоруссии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mares90
Польское посольство в Минске призвало своих граждан срочно покинуть территорию Белоруссии. Дипмиссия подчеркнула, что в условиях обострения ситуации, продолжающейся войны в регионе и произвольных арестов польских граждан поездки в соседнюю страну стали опасны.
В МИД Польши заявили, что эвакуация в случае закрытия границ или других ЧП может оказаться крайне затруднительной или вовсе невозможной. Поэтому гражданам посоветовали воспользоваться любыми доступными способами, чтобы как можно скорее вернуться на родину.
Ранее Life.ru писал, что Польша открыла границу с Белоруссией. С полуночи 25 сентября машины снова начали проходить через пункт пропуска в Бресте, а также заработала железнодорожная ветка «Кузница Белостоцкая – Гродно». Белорусские пограничники подтвердили, что получили официальное уведомление о возобновлении работы переходов.
