Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 20:15

Польша призвала своих граждан срочно уехать из Белоруссии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mares90

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mares90

Польское посольство в Минске призвало своих граждан срочно покинуть территорию Белоруссии. Дипмиссия подчеркнула, что в условиях обострения ситуации, продолжающейся войны в регионе и произвольных арестов польских граждан поездки в соседнюю страну стали опасны.

В МИД Польши заявили, что эвакуация в случае закрытия границ или других ЧП может оказаться крайне затруднительной или вовсе невозможной. Поэтому гражданам посоветовали воспользоваться любыми доступными способами, чтобы как можно скорее вернуться на родину.

Лукашенко: Орешник уже в пути
Лукашенко: Орешник уже в пути

Ранее Life.ru писал, что Польша открыла границу с Белоруссией. С полуночи 25 сентября машины снова начали проходить через пункт пропуска в Бресте, а также заработала железнодорожная ветка «Кузница Белостоцкая – Гродно». Белорусские пограничники подтвердили, что получили официальное уведомление о возобновлении работы переходов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Польша
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar