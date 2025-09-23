Польша откроет границу с Белоруссией в ночь на 25 сентября

Граница между Польшей и Белоруссией будет открыта для движения в полночь со среды на четверг. Данное заявление сделала канцелярия польского премьера, сославшись на подписанное распоряжение министра внутренних дел Марчина Кервиньского.

«Министр Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении движения на пограничных переходах с Белоруссией. Движение будет восстановлено в полночь со среды на четверг», — говорится в сообщении канцелярии.

На территории Белоруссии находится 1 453 польских грузовиков, которые не успели уехать до наступления запрета. Срок временного ввоза транспортных средств на территорию ЕАЭС истекал, а их выезд возможен исключительно через белорусско-польский участок границы. В связи с этим было принято решение о продлении разрешительных документов.