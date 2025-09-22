Латвия собирается восстановить болота для защиты от России и Белоруссии

Латвия планирует создать систему природной обороны в районе границы с Россией и Белоруссией, восстановив разрушенные болотные экосистемы. Соответствующее заявление распространило Минобороны страны, подчеркнувшее стратегическое значение этого проекта для национальной безопасности.

«Вооружённые силы поддерживают восстановление мест добычи торфа на восточной границе Латвии. Это может стать важным фактором укрепления обороноспособности страны, естественным барьером на границе», — говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется территориям, где восстановление болот будет способствовать созданию так называемой Балтийской линии обороны. Проект предусматривает комплексные работы по возрождению гидрологического режима, включая восстановление водоёмов и высадку лесов на месте бывших торфоразработок.

Инициатива находит поддержку и в соседней Литве. Эксперты отмечают, что восстановленные болота могут стать серьёзным природным препятствием для потенциального продвижения военной техники. Директор Фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис заявил, что правильно восстановленные заболоченные территории представляют непреодолимую преграду для тяжёлой техники.