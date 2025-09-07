«Вой с литовских болот»: Вильнюс высмеяли за подготовку к войне против стрельцов и дружинников
Политолог Матюшенков высмеял решение Литвы восстановить болота на границе
Решение властей Литвы восстановить болота на границе с Белоруссией указывает на подготовку к войне против стрельцов и дружинников, а не современных танков и другой техники, способной преодолеть природное препятствие, сыронизировал политолог Дмитрий Матюшенков. Идею Вильнюса он назвал анахронизмом.
«Современная военная техника, включая гусеничные машины и плавающие БТР, способна преодолевать заболоченные территории. Впрочем, автор идеи ссылается на опыт разгрома римских легионов в Тевтобургском лесу и, по всей видимости, собирается противостоять не танкам, а русским стрельцам и дружинникам», — пошутил эксперт.
Собеседник «Царьграда» подчеркнул, что в эпоху гиперзвукового оружия и кибервойн нет смысла полагаться на природные барьеры. Более того, данный проект может лишь усилить напряжённость в регионе, если Россия интерпретирует «вой с литовских болот» как враждебный шаг.
Напомним, ранее Литва решилась заболотить границу с Белоруссией, чтобы избежать «вторжения». В России с иронией отреагировали на подобную идею.