Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

7 сентября, 12:52

«Вой с литовских болот»: Вильнюс высмеяли за подготовку к войне против стрельцов и дружинников

Политолог Матюшенков высмеял решение Литвы восстановить болота на границе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motalb

Решение властей Литвы восстановить болота на границе с Белоруссией указывает на подготовку к войне против стрельцов и дружинников, а не современных танков и другой техники, способной преодолеть природное препятствие, сыронизировал политолог Дмитрий Матюшенков. Идею Вильнюса он назвал анахронизмом.

«Современная военная техника, включая гусеничные машины и плавающие БТР, способна преодолевать заболоченные территории. Впрочем, автор идеи ссылается на опыт разгрома римских легионов в Тевтобургском лесу и, по всей видимости, собирается противостоять не танкам, а русским стрельцам и дружинникам», — пошутил эксперт.

Собеседник «Царьграда» подчеркнул, что в эпоху гиперзвукового оружия и кибервойн нет смысла полагаться на природные барьеры. Более того, данный проект может лишь усилить напряжённость в регионе, если Россия интерпретирует «вой с литовских болот» как враждебный шаг.

Захарова высмеяла решение Литвы о воссоздании болот на границе с Белоруссией
Захарова высмеяла решение Литвы о воссоздании болот на границе с Белоруссией

Напомним, ранее Литва решилась заболотить границу с Белоруссией, чтобы избежать «вторжения». В России с иронией отреагировали на подобную идею.

