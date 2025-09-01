Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 22:34

Захарова высмеяла решение Литвы о воссоздании болот на границе с Белоруссией

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова с иронией отреагировала на решение Литвы восстановить осушенные болота на границе с Белоруссией в целях усиления охраны.

Дипломат подчеркнула, что обстановка на границе стала «неспокойной» в результате инициатив председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Польши Дональда Туска и руководителя литовского фонда восстановления болот Нериюса Забляцкиса.

«На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог, Туск и Забляукис решают, как её модернизировать», — написала Захарова в Telegram-канале.

Туск похвастался, что не боится «белорусских солдат с длинноствольным оружием»
Туск похвастался, что не боится «белорусских солдат с длинноствольным оружием»

Недавно Забляцкис озвучил намерения по восстановлению примерно 60 тысяч гектаров болот в приграничной зоне. Он призвал Латвию и Эстонию последовать литовскому примеру, чтобы воспользоваться природными ресурсами для обеспечения безопасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск также выразил готовность усилить охрану границы с Белоруссией.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Литва
  • Мария Захарова
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar