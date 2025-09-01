Захарова высмеяла решение Литвы о воссоздании болот на границе с Белоруссией

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова с иронией отреагировала на решение Литвы восстановить осушенные болота на границе с Белоруссией в целях усиления охраны.

Дипломат подчеркнула, что обстановка на границе стала «неспокойной» в результате инициатив председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Польши Дональда Туска и руководителя литовского фонда восстановления болот Нериюса Забляцкиса.

«На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог, Туск и Забляукис решают, как её модернизировать», — написала Захарова в Telegram-канале.