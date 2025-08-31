Туск похвастался, что не боится «белорусских солдат с длинноствольным оружием»
Туск и фон дер Ляйен посетили границу с Белоруссией, несмотря на предупреждения
Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли с визитом на границу с Белоруссией, хотя западные спецслужбы ранее предостерегали еврочиновников от «белорусских солдат с длинноствольным оружием». Об этом пишет RMF 24.
«Никакие уступки, никакая тонкая игра с российским лидером Владимиром Путиным и агрессивной Россией не приведут к успеху и не станут гарантией нашей безопасности», — заявил Туск на пресс-конференции.
По его мнению, Запад должен продолжать жёсткую политику в отношении России и не допускать никаких уступок. Он добавил, что вместе с фон дер Ляйен они проявили настоящее мужество, приехав к белорусской границе, ведь служба безопасности предупреждала их, что здесь могут появиться «белорусские солдаты с длинноствольным оружием».
Ранее сообщалось, что Польша будет блокировать процесс вступления Украины в Европейский союз до урегулирования конфликта вокруг Волынской трагедии. Такую позицию официально озвучил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.