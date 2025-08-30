Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 03:32

Украину предупредили, что она может лишиться поддержки от Польши из-за Навроцкого и Туска

FT: Конфликт между Навроцким и Туском может лишить Украину помощи от Польши

Дональд Туск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / brewczynskinatanael

Дональд Туск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / brewczynskinatanael

Борьба за лидерство между президентом Польши Каролем Навроцким и председателем правительства страны Дональдом Туском может негативно отразиться на отношениях Варшавы с Киевом. Об этом говорится в публикации издания Financial Times.

«Из-за ссоры по поводу представительства за рубежом было заметно отсутствие Польши на встрече в Белом доме с несколькими европейскими лидерами, включая Владимира Зеленского», — сказано в статье.

Как подчёркивают авторы материала, несмотря на участие Туска в предыдущих встречах с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, после недавних переговоров в Вашингтоне американский президент Дональд Трамп позвонил не ему, а Навроцкому.

Щит треснул: Эксперт объяснил, почему Польша начала отдаляться от Украины
Щит треснул: Эксперт объяснил, почему Польша начала отдаляться от Украины

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв прокомментировал новый виток напряжённости между Варшавой и Киевом. Он пришёл к выводу, что польская национальная гордость всё-таки возобладала над соображениями европейской солидарности. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar