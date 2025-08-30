Украину предупредили, что она может лишиться поддержки от Польши из-за Навроцкого и Туска

Борьба за лидерство между президентом Польши Каролем Навроцким и председателем правительства страны Дональдом Туском может негативно отразиться на отношениях Варшавы с Киевом. Об этом говорится в публикации издания Financial Times.

«Из-за ссоры по поводу представительства за рубежом было заметно отсутствие Польши на встрече в Белом доме с несколькими европейскими лидерами, включая Владимира Зеленского», — сказано в статье.

Как подчёркивают авторы материала, несмотря на участие Туска в предыдущих встречах с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, после недавних переговоров в Вашингтоне американский президент Дональд Трамп позвонил не ему, а Навроцкому.