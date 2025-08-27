«Не будут лобызаться»: В Госдуме считают, что между Польшей и Украиной всегда будет стоять Волынская резня
Депутат Журавлёв: Зеленский не будет лобызаться с Навроцким, как с Дудой
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Польская национальная гордость всё-таки возобладала над соображениями европейской солидарности. Так первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с Life.ru прокомментировал новый виток напряжённости между Варшавой и Киевом.
Парламентарий предположил, что с новым президентом Каролем Навроцким Владимир Зеленский уже не будет выстраивать столь тесные отношения, как с его предшественником. По мнению депутата, предыдущий лидер Анджей Дуда был вынужден демонстрировать единство, следуя общеевропейскому курсу, однако между двумя странами всегда стояло болезненное историческое событие — Волынская резня. Журавлёв напомнил, что героизируемые на Украине бандеровцы в 1943 году уничтожили десятки тысяч мирных поляков с особой жестокостью, шокировавшей советских следователей после войны.
Как вообще после этого Киев и Варшава могли сотрудничать, уму непостижимо. Сейчас польская национальная гордость, видимо, всё-таки возобладала над соображениями европейской солидарности.
Депутат считает, что подобная перемена настроений в Варшаве выгодна Москве, поскольку способна ограничить поток западных вооружений для ВСУ в случае сворачивания транзита через территорию Польши.
«С нынешним президентом Польши Навроцким Зеленский уж точно не будет лобызаться, как с Дудой», — заявил Журавлёв в комментарии для Life.ru.
Напомним, украинцы устроили скандал на концерте певца Макса Коржа в Варшаве 10 августа. Они достали флаги с бандеровской символикой. Премьер страны Дональд Туск попытался объяснить их действия «рукой Кремля», но при этом допустил, что часть беженцев депортируют. Позже президент Кароль Навроцкий наложил вето на закон о соцвыплатах и страховке для приезжих с Банковой. Также на границе Польши введена усиленная процедура досмотра украинцев — их раздевают до белья, чтобы проверить, нет ли у въезжающих националистических, в частности бандеровских, наколок на теле.