Польская национальная гордость всё-таки возобладала над соображениями европейской солидарности. Так первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с Life.ru прокомментировал новый виток напряжённости между Варшавой и Киевом.

Парламентарий предположил, что с новым президентом Каролем Навроцким Владимир Зеленский уже не будет выстраивать столь тесные отношения, как с его предшественником. По мнению депутата, предыдущий лидер Анджей Дуда был вынужден демонстрировать единство, следуя общеевропейскому курсу, однако между двумя странами всегда стояло болезненное историческое событие — Волынская резня. Журавлёв напомнил, что героизируемые на Украине бандеровцы в 1943 году уничтожили десятки тысяч мирных поляков с особой жестокостью, шокировавшей советских следователей после войны.

Как вообще после этого Киев и Варшава могли сотрудничать, уму непостижимо. Сейчас польская национальная гордость, видимо, всё-таки возобладала над соображениями европейской солидарности. Алексей Журавлёв Депутат Госдумы

Депутат считает, что подобная перемена настроений в Варшаве выгодна Москве, поскольку способна ограничить поток западных вооружений для ВСУ в случае сворачивания транзита через территорию Польши.