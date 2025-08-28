Щит треснул: Эксперт объяснил, почему Польша начала отдаляться от Украины

Польша начала процесс сворачивания масштабной программы поддержки украинских беженцев, введённой после начала спецоперации. О причинах и последствиях этого внешнеполитического поворота в беседе с РИА «ФедералПресс» рассказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Спартак Барановский.

«Решение президента Польши Кароля Навроцкого наложить вето на продление спецстатуса и льгот для украинцев — важный поворот в отношениях Варшавы и Киева», — сказал Барановский.

Эксперт обратил внимание на финансовую сторону вопроса, отметив, что польское Министерство цифровизации только на терминалы Starlink за два года потратило 83,5 миллиона долларов, закупив 24,5 тысячи устройств, а на 2025 год планировалось выделить еще 20 миллионов. Действие текущего договора истекает в конце сентября, и альтернативного решения пока не предложено.