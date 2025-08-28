Щит треснул: Эксперт объяснил, почему Польша начала отдаляться от Украины
Эксперт Барановский заявил, что в отношениях Польши и Украины произошёл поворот
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim
Польша начала процесс сворачивания масштабной программы поддержки украинских беженцев, введённой после начала спецоперации. О причинах и последствиях этого внешнеполитического поворота в беседе с РИА «ФедералПресс» рассказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Спартак Барановский.
«Решение президента Польши Кароля Навроцкого наложить вето на продление спецстатуса и льгот для украинцев — важный поворот в отношениях Варшавы и Киева», — сказал Барановский.
Эксперт обратил внимание на финансовую сторону вопроса, отметив, что польское Министерство цифровизации только на терминалы Starlink за два года потратило 83,5 миллиона долларов, закупив 24,5 тысячи устройств, а на 2025 год планировалось выделить еще 20 миллионов. Действие текущего договора истекает в конце сентября, и альтернативного решения пока не предложено.
Политолог заключил, что в дальнейшем поддержка Варшавой Киева, скорее всего, станет более избирательной. Хотя полного разрыва и прекращения помощи пока не ожидается, тренд на её постепенное сокращение становится всё более очевидным.
Напомним, граждане Украины оскандалились на концерте певца Макса Коржа в Варшаве 10 августа. Они достали флаги с нацистской символикой. Позже президент Кароль Навроцкий наложил вето на закон о соцвыплатах и страховке для приезжих с Банковой. Кроме того, на границе Польши введена усиленная процедура досмотра украинцев. Потом министр цифровизации республики Кшиштоф Гавковский заявил, что страна не сможет вносить оплату за Starlink для Украины. Но позже это опровергли.