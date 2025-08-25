«Подарок для Путина»: ВСУ останутся без Starlink из-за вето президента Польши
Гавковский: Польша не сможет платить за Starlink для Киева из-за вето Навроцкого
Польша не сможет вносить оплату за Starlink для Украины, так как президент страны Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи украинским беженцам. Об этом сообщил в соцсети Х министр цифровизации Кшиштоф Гавковский.
«Навроцкий своим решением отключает Интернет на Украине, потому что де-факто это означает его решение относительно закона о помощи гражданам Украины. Это конец Интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине. Я не могу представить лучшего подарка для войск Путина, чем отключение Украины от Интернета», — написал он. Чиновник не стал уточнять, до какой даты уже проплачен Варшавой Starlink для Украины.
Напомним, крупный политический скандал произошёл на концерте Макса Коржа в Варшаве 10 августа. В ходе выступления группа молодых украинцев вдруг начала махать чёрно-красным флагом ОУН-УПА* и показывать нацистские символы. Премьер Польши Дональд Туск внезапно увидел «руку Москвы» в выходке националистов, а ещё пообещал депортировать из страны 57 граждан Украины. А 25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предусматривавший социальные выплаты и медицинское обеспечение для неработающих беженцев с Украины. По его словам, такие гости не должны занимать привилегированное положение по отношению к самим полякам.