«Ударит сильно»: Назван главный рычаг давления США на несговорчивого Зеленского

Чтобы заставить несговорчивого Владимира Зеленского пойти на уступки, президент США Дональд Трамп может договориться с предпринимателем Илоном Маском об отключении спутникового интернета Starlink на территории Украины, полагает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Что ударит сильно? Пресловутое отключение Starlink - мы думаем, что это та история, где Трамп и Илон Маск потенциально, несмотря на всё случившееся могли бы найти общий язык», — подчеркнул собеседник телеканала «Звезда».