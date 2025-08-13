«Ударит сильно»: Назван главный рычаг давления США на несговорчивого Зеленского
Эксперт Семибратов: США могут отключить Starlink, чтобы Зеленский уступил
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Чтобы заставить несговорчивого Владимира Зеленского пойти на уступки, президент США Дональд Трамп может договориться с предпринимателем Илоном Маском об отключении спутникового интернета Starlink на территории Украины, полагает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
«Что ударит сильно? Пресловутое отключение Starlink - мы думаем, что это та история, где Трамп и Илон Маск потенциально, несмотря на всё случившееся могли бы найти общий язык», — подчеркнул собеседник телеканала «Звезда».
По его словам, Вашингтон может использовать этот рычаг давления, чтобы не дать Киеву сорвать уже достигнутые договорённости. Причём США способны отключить от систем спутникового наведения не только свою, но и европейскую военную технику, которая работает за счёт американских технологий.
Напомним, Трамп анонсировал встречу с Путиным, которая пройдёт 15 августа на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Госдеп США уже заявил, что саммит глав государств не является переговорами по Украине. При этом Трамп исключил участие Зеленского в переговорах. Вместо Аляски глава киевского режима срочно едет в Берлин.