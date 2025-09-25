Польша открыла границу с Белоруссией после полуночи 25 сентября

Польша открыла границу с Белоруссией. С ночи 25 сентября польские службы начали пропускать транспорт на свою территорию. Об этом сообщило белорусское агентство БелТА.

На опубликованных агентством записях видно, как автомобили пересекают границу в пункте пропуска Брест и направляются в сторону Польши. Также возобновлена работа железнодорожного пункта пропуска «Кузница Белостоцкая — Гродно».

Польша открыла границу с Белоруссией. Видео © Telegram / BELTA

Накануне утром Госпогранкомитет Белоруссии получил официальное уведомление от Пограничной стражи Польши о возобновлении работы пунктов пропуска. Границу открыли в 01:00 по местному времени, что совпадает с московским.

Напомним, что с 12 сентября Польша запретила пересечение границы с Белоруссией. Премьер-министр Дональд Туск объяснил это решение «интересами безопасности» из-за проведения российских и белорусских учений «Запад-2025». Манёвры завершились 16 сентября, но власти Польши долго не спешили открывать границу.