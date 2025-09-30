«Когда-нибудь брошу»: Президенту Польши не стыдно за видео со снюсом под губой в ООН

Президент Польши Кароль Навроцкий не видит ничего предосудительного в своём пристрастии к снюсу, но пообещал со временем отказаться от этой привычки. Свою позицию он разъяснил в эфире радиостанции Zet.

«Забавно, что они (снюсы — Прим.Life.ru) вызывают такой интерес, в то время как сигареты широко используются на площадке ООН во многих местах, среди президентов и их команд», — заявил Навроцкий.

По его словам, этот продукт свободно продаётся на заправках и в магазинах. Глава государства отметил, что курение сигар считается дипломатической нормой, а использование снюса почему-то превращается в трагедию, что он находит нелогичным. Навроцкий добавил, что никогда не курил, а привычка к снюсу появилась у него несколько лет назад. Он подчеркнул, что находится в отличной физической форме, а любовь к снюсу не сказывается на его здоровье. Тем не менее, президент пообещал «когда-нибудь» от него отказаться.

«Когда-нибудь я это брошу», — добавил он.

Напомним, президента Польши Кароля Навроцкого заподозрили в употреблении снюса прямо во время заседания Генассамблеи ООН. Инцидент вновь спровоцировал общественное обсуждение, особенно на фоне того, что снюс в стране запрещён. Но это не первый случай, когда Навроцкого замечали с таким никотиновым пакетиком, ранее политик засветил его во время прямого эфира.