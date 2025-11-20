Россия и США
«Абсолютно прогнозируемое решение»: Экс-депутат Рады раскрыл, почему Зеленскому невыгодно увольнять Ермака

Экс-депутат Рады раскрыл, почему Зеленскому невыгодно увольнять Ермака

Владимиру Зеленскому не выгодно увольнять главу своего офиса Андрея Ермака. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с Life.ru. По его мнению, ключевое решение — судьба Ермака — является исключительной прерогативой представителя боевиков ВСУ.

Для меня это абсолютно прогнозируемое решение. Я об этом говорю на протяжении достаточно длительного периода времени, что абсолютно не в интересах Зеленского увольнять, тем более в условиях такого давления, Ермака и демонстрировать свою слабость.

Внутрипартийный конфликт в правящей партии «Слуга народа», где возникли противоречия между главой офиса Зеленского и руководителем фракции Давидом Арахамией, также, по мнению экс-нардепа, может быть разрешён в пользу команды экс-комика.

«Если он уволит Арахамию и поставит преданного человека, это, безусловно, будет человек Ермака. Таким образом, в результате этого политического кризиса Ермак только усилит свои позиции и контроль над фракцией», — считает Килинкаров.

Он добавил, что несогласные депутаты будут «прикручены» через силовые структуры и фракция будет действовать исключительно в русле политики Зеленского.

Для выхода из кризиса, связанного с коррупционным скандалом, администрация главаря киевского режима может использовать и внешнеполитическую тему. Килинкаров предположил, что так называемый «мирный план», якобы подготовленный западными советниками и максимально учитывающий интересы России, может быть использован как инструмент.

В результате, несмотря на беспрецедентное давление, текущая стратегия команды Зеленского, по оценке собеседника Life.ru, заключается в круговой обороне и внутреннем укреплении. По словам Килинкарова, пока что ситуация для представителя Незалежной далека от безысходной, а последние события могут привести к ещё большей концентрации власти в его руках.

Во фракции «Слуга народа» назрел раскол из-за требования убрать Ермака

Напомним, Владимир Зеленский на встрече с депутатами может инициировать увольнение главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. При этом экс-комик отказывается идти на ультиматум и увольнять Ермака, несмотря на требования коалиции. Ранее Арахамия выдвинул условие сохранить монобольшинство, которое поддержали некоторые высокопоставленные чиновники. Отказ Зеленского грозит распадом коалиции и срывом принятия бюджета. По словам нардепов, атмосфера во фракции накалена до предела, а это решение может стать началом серьёзного политического кризиса.

