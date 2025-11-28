У главы офиса Зеленского Ермака проходят обыски

Утро понедельника началось с неожиданного известия: сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски в резиденции Андрея Ермака, главы офиса президента Владимира Зеленского. Сообщение распространилось благодаря депутату Верховной Рады Ярославу Железняку, опубликовавшему информацию в своём телеграм-канале.

Это событие вызвало большой резонанс, поскольку Андрей Ермак долгое время считался одним из ближайших соратников президента Зеленского и активно участвовал в формировании внутренней и внешней политики страны.

Обыски проходят в рамках расследования масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе страны, известной как операция «Мидас». Ранее НАБУ и САП уже провели серию обысков в государственной компании «Энергоатом», у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича, который успел покинуть Украину за несколько часов до визита следователей. Во время тех обысков были изъяты сумки, набитые пачками иностранной валюты, сумма которой пока не разглашается.

Ермак, чьё имя неоднократно всплывало в контексте скандала, якобы фигурирует на аудиозаписях под псевдонимом «Али-Баба». Эти «плёнки Миндича» стали ключевым доказательством в деле о схемах с откатами от контрактов «Энергоатома», где, по версии следствия, участвовали высокопоставленные чиновники и бизнесмены из окружения президента. Депутаты от оппозиции, включая Алексея Гончаренко* и Марию Безуглую, уже призывают Зеленского уволить Ермака, чтобы «создать видимость борьбы с коррупцией».

Сам Зеленский, по данным источников, отказался от немедленного увольнения Ермака, несмотря на давление. Ранее он публично заявил, что доверяет своему главе офиса, а 22 ноября в соцсетях Зеленский и Ермак даже отписались друг от друга в соцсетях, что интерпретируется как признак трещины в их отношениях. Однако экс-премьер Николай Азаров прогнозирует, что Зеленский все же пойдёт на отставку Ермака, чтобы сохранить свою власть на фоне нарастающего общественного недовольства.