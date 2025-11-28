Обыск у Ермака начались со словами «сезам, откройся»
Обложка © ТАСС / АР
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что начало обыска у главы офиса президента Украины Андрея Ермака сопровождалось словами «Сезам, откройся». Такие сведения он предоставил со ссылкой на источники.
Ермак может оказаться причастным к делу о коррупции, фигурируя в нём под псевдонимом «Али-Баба».
Напомним, у главы офиса президента Украины Андрея Ермака прошли обыски. Предварительно, они связаны с делом Миндича и хищениях в области энергетики. Ермак подтвердил факт обысков. Есть версия, что НАБУ готовит ему обвинение.
