Обыск у Ермака начались со словами «сезам, откройся»

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что начало обыска у главы офиса президента Украины Андрея Ермака сопровождалось словами «Сезам, откройся». Такие сведения он предоставил со ссылкой на источники.

Ермак может оказаться причастным к делу о коррупции, фигурируя в нём под псевдонимом «Али-Баба».