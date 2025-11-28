Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 08:59

Обыск у Ермака начались со словами «сезам, откройся»

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что начало обыска у главы офиса президента Украины Андрея Ермака сопровождалось словами «Сезам, откройся». Такие сведения он предоставил со ссылкой на источники.

Ермак может оказаться причастным к делу о коррупции, фигурируя в нём под псевдонимом «Али-Баба».

«Ермак загрустил»: Царёв назвал Life.ru настоящую причину обысков у главы офиса Зеленского
«Ермак загрустил»: Царёв назвал Life.ru настоящую причину обысков у главы офиса Зеленского

Напомним, у главы офиса президента Украины Андрея Ермака прошли обыски. Предварительно, они связаны с делом Миндича и хищениях в области энергетики. Ермак подтвердил факт обысков. Есть версия, что НАБУ готовит ему обвинение.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Андрей Ермак
  • Дело Миндича
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar