28 ноября, 07:55

Ермак подтвердил обыски у себя дома и заявил о «полном содействии» правоохранителям

Обложка © ТАСС / Петр Сивков

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на странице в социальной сети подтвердил обыски у себя дома.

«Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны – полное содействие», — заявил Ермак.

Напомним, у главы офиса президента Украины Андрея Ермака прошли обыски. Предварительно, они связаны с делом Миндича и хищениях в области энергетики.

