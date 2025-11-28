Ермак подтвердил обыски у себя дома и заявил о «полном содействии» правоохранителям

«Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны – полное содействие», — заявил Ермак.